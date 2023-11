PESARO - Furti diffusi, nuovi casi in vari quartieri di Pesaro e periferie. Nei giorni scorsi le segnalazioni nella zona di Colombarone con un tam tam rimbalzato sui social, tanto da spingere i residenti ad aprire un gruppo Whatsapp e a raccogliere firme per chiedere a Comune e Prefettura di installare videosorveglianza in strada. Tra il tardo pomeriggio e la prima serata di venerdì altre segnalazioni nella zona di Osteria Nuova, Montelabbate e anche Pesaro, nei quartieri periferici. La modalità è sempre la stessa: il momento giusto per colpire è tra dopo il tramonto e prima di cena, quando è buio ma i proprietari di casa sono ancora fuori per lavoro.

Modus operandi

I malviventi entrano forzando una porta finestra o il portone, poi mettono tutto sotto sopra, aprono armadi e cassetti rovesciando vestiti e altri oggetti in cerca di soldi e preziosi. I residenti quando tornano si trovano il caos in casa e la terribile sensazione di essere stati violati. Così è successo venerdì sera in via Magenta, a Osteria Nuova, dove sono state prese di mira appartamenti in casette a schiera: ci sarebbero stati più tentativi ma almeno un colpo è andato a segno. Da segnalare anche un furto a Montelabbate, dove i ladri hanno rimediato poco come refurtiva. Stesso copione in una abitazione a Tombaccia a Pesaro dove però il bottino è stato più ricco, anche se ancora da quantificare e comunque ingombrante da portare. Dall’appartamento hanno trafugato infatti non solo dei gioielli, ma anche un pregevole tappeto persiano e un quadro dell’artista contemporaneo Antonio Nocera che oltre a essere pittore è anche scultore e scrittore.

Gruppi Whatsapp

Non è certo se i ladri che sono entrati in azione venerdì siano gli stessi che hanno già colpito un paio di giorni prima a Colombarone dove i residenti hanno parlato di due soggetti magri e sui 30 anni visti scappare. Qui le abitazioni sono spesso isolate perchè confinano con i campi. Di qui raccolta di firme e i gruppi Whatsapp di vicinato per diffondere più velocemente le segnalazioni e per controllare la zona che solo due settimane prima era stata tartassata di furti.