Torna a casa e resta senza parole. I ladri hanno aperto la cassaforte e portato via tutto: orologi e anche le chiavi dell'auto

PESARO Torna a casa in serata e scopre che in sua assenza i ladri hanno fatto man bassa non solo buttando tutto per aria ma rubando orologi, chiavi dell’auto e tagliato la cassaforte portandosi via tutto quello che c’era dentro. Il furto è successo sabato sera in via Belgioioso, nella zona di Pantano.



La sorpresa

Il proprietario di casa, un appartamento in un condominio posto al piano rialzato è rientrato nella serata di sabato intorno alle 22.30 e si è accorto subito che qualcosa non andava: la porta d’ingresso era forzata e qualcuno aveva infranto anche la vetrata della porta-finestra. I ladri l’avevano preceduto e in sua assenza hanno avuto tutto il tempo di rovistare all’interno dell’appartamento alla ricerca di soldi e preziosi. Hanno buttato tutto all’aria finchè non hanno trovato la cassaforte a muro che sono riusciti ad aprire indisturbati. A quel punto, una volta tagliata la cassaforte, hanno arraffato tutto quello che conteneva al suo interno, compreso alcuni orologi, i duplicati delle chiavi della macchina (che però non è stata toccata), preziosi e denaro per un valore ancora da quantificare. Po se ne sono andati. Al proprietario non è rimasto altro che chiamare la polizia e denunciare il furto. Gli agenti sono al lavoro per cercare di risalire agli autori. Sempre nella notte tra sabato e domenica sono stati segnalati altri furti nelle abitazioni tra tentati e consumati, mentre a Fano è stato fatto saltare un bancomat. Nei giorni scorsi i ladri hanno tentato di rubare, ma senza successo, anche alla casa di riposto di Padre Damiani, nella zona mare, forzando una porta che era sul retro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

