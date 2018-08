Investe ragazza a piedi ma è più grave la donna alla guida dello scooter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Investe pedone in piena notte sulla Statale a Sottomonte. Ma ad avere la peggio è la donna che guidava lo scooter. L’incidente è avvenuto intorno all’una di ieri notte tra giovedì e venerdì all’altezza della Crista. Una scooterista di 50 anni Colli al Metauro stava tornando da Pesaro verso casa quando non ha visto una ragazza di 23 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali. Era buio e la visibilità è ridotta. L’impatto è stato forte. La ragazza, è rovinata a terra fratturandosi la gamba. Mentre la signora in scooter, è scivolata ed ha avuto la peggio. Non è in pericolo di vita ma è ricoverata all’Ospedale San Salvatore di Pesaro in prognosi riservata.