Pesaro, finisce con il furgone nella scarpata: conducente estratto dalle lamiere

PESARO - Perde il controllo del furgone e finisce nella scarpata: concucente ferito ed estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto introno alle 13,30 località Santa Veneranda di Pesaro. Per cause da accertare l'autista ha perso il controllo del mezzo finendo nella scarpata adiacente alla sede stradale. La Squadra di Pesaro è intervenuta con due autobotti ed in collaborazione con i sanitari del 118 ha estratto il conducente il conducente dalle lamiere. I Vigili successivamente recuperavano il furgone con l'ausilio dell'Autogrù arrivata dal Comando di Pesaro e mettevano in sicurezza la zona dell'intervento.

