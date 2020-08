Pesaro, blitz all'alba: via i capanni abusivi dalla spiaggia da sogno a Fiorenzuola

PESARO - Blitz in spiaggia questa mattina contro le attrezzature lasciate dai bagnanti sugli arenili liberi. L'operazione si è concetrata soprattutto sulla spiaggetta di Fiorenzuola di Focara ai piedi del San Bartolo dove i bagnanti non solo lasciano le attrezzature ma hanno realizzato in queste ultime settimane diversi capanni con rami, tronchi, teli, materiali di risulta e quanto altro.

Ma essendo la spiaggia di proprietà del demanio marittimo quelle capanne,seppure caratteristiche, non possono essere erette senza autorizzazione. Sul posto gli uomini della guardia costiera e i carabinieri forestali che sono intervenuti dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. Anche l'anno scorso si era avuta un'operazione analoga sotto Ferragosto.

