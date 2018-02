Inciampano su un portafoglio â€‹con soldi e carte: 2 ragazze 15enni lo restituiscono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Domenica mattina non hanno esitato: hanno trovato un portafoglio nella piazzetta davanti al Conservatorio e sono andate diritte a riconsegnarlo alla polizia. Sono due ragazzine di Pesaro, entrambe studentesse non ancora 15enni. Si chiamano Viola Patrignani ed Eleonora Porfido e hanno dato una lezione di onestà e di civiltà che molti dovrebbero imparare. Domenica mattina era molto freddo ed era quasi l’ora di pranzo quando sono inciampate davanti al portafoglio di una donna di 56 anni che lo aveva perduto poco prima. Nonostante questo non si sono limitate ad appoggiarlo in un luogo riparato ma hanno raggiunto l’ufficio della questura in via Giordano Bruno riconsegnando portafoglio, documenti, denaro e carte. «Sono ovviamente grata alle due ragazze - ha detto la proprietaria del portafoglio - per avermi evitato il calvario di rinnovare tutti i documenti. Ma più ancora sono commossa per il loro gesto. Grazie a Viola e all’amica Eleonora».