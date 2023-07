Allarme a Pesaro, prendono fuoco tronchi e rami trascinati dal Foglia con l'ultimo nubifragio

PESARO - Da giorni, dopo l'ultimo nubifragio, una grande catasta di legna e detriti era bloccata sotto il ponte Brigata Ebraica sulla Statale 16 a Pesaro. Con la bomba d'acqua della scorsa settimana il fiume Foglia ha trascinato a valle un'enorme quantità di legna e detriti che si sono ammucchiati accanto all'arco del ponte, non trovando una via per arrivare fino al mare.

Prende fuoco una catasta di legna trascinata da Foglia nell'ultimo nubifragio

Poche ore fa, tronchi e rami hanno preso improvvisamente fuoco. Una densa nube di fumo si è levata sull'Adriatica facendo scattare l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno immediatamente sedato l'incendio, le cui cause sono ancora da determinare. Potrebbe essere stata una sigaretta accesa e gettata da un'automobilista nel fiume a finire sulla legna e ad accendere l'incendio. Ma non è escluso il gesto doloso.