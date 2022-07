PESARO - Il super casco di Valentino Rossi? E’ anche una questione di marketing territoriale in grado di fondere insieme creatività, sport, innovazione e promozione delle bellezze della città. Il solo annuncio, all’inizio di giugno, ha fatto il giro del mondo perchè il nove volte campione del mondo è uno degli italiani più conosciuti a livello mondiale e il suo addio l’anno scorso al motociclismo non ha minimamente intaccata la sua popolarità. Lo sa bene il sindaco Matteo Ricci: «Valentino è un mito mondiale che potrà portare solo lustro a Pesaro». Godiamoci dunque oggi la festa per Valentino e il suo mega casco, anzi, per dirla come il titolo dell’evento “Un casco da leggenda”.



Tutti presenti oggi pomeriggio

L’appuntamento è per le 18.30 di oggi in piazzale D’Annunzio, uno slargo che in passato è stato un po’ dimenticato dal Comune ma per cui si annuncia un profondo restyling. Un piazzale, nella zona mare di Levante, che girerà attorno a Valentino e al suo casco e che dovrà essere valorizzato come oggetto di richiamo per turisti. E un selfie fatto e postato con vista casco (e Pesaro) ha una potenzialità comunicativa all’ennesima potenza. Il Comune pensa ad alberi, verde a un arredo urbano a hoc. Finora l’assaggio è la pista per i bimbi con le minimoto. Il progetto “Un casco da leggenda” è stato ideato e pensato dal coordinatore eventi del Comune di Pesaro Massimiliano Santini e realizzato da Riccardo Sivelli di Extralab. Il progetto, condiviso dal Team Vr 46, ha avuto il sostegno della società di progettazione e produzione di formulati in nanotecnologia, 4ward360, presieduta dall’imprenditrice Sabrina Zuccalà. I trattamenti in nano-materia sono stati elaborati anche per questa installazione, rendendo il casco più protetto e con materiali che presentano caratteristiche ad altissima innovazione.

Un casco gigante in piazzale D'Annunzio

I materiali di cui sarà composto il casco gigante variano dal polistirolo espanso, al legno, al ferro, a resine e una particolarità che renderà il progetto più caratteristico e unico, e che risiede nella possibilità di stampare la visiera del casco gigante in oleografico/3D. Così facendo le persone che si ritroveranno davanti all’istallazione avranno la netta percezione di osservare gli occhi di Valentino trasparire in maniera realistica da dietro la visiera. Un grande colpo d’effetto.La scultura è la riproduzione del casco Sole Luna, ultima versione indossata a Valencia per l’ultimo Motomondiale di Valentino. E’ blu scuro e giallo florescente. Essendo una replica fedele non mancherà la firma di Drudi, designer di Valentino, ingigantita, come non mancheranno gli sponsor o la tartaruga, simbolo del team di Valentino. L’opera avrà una altezza di 4 metri ed una larghezza di circa 6 metri. Il progetto ha visto anche il sostegno dell’azienda pesarese Tomasucci, leader nel settore della vendita online di arredamento.



L’ordinanza

Per accogliere, in sicurezza, l’installazione da record oggi il piazzale sarà chiuso al traffico dei veicoli (divieto di transito e sosta) dalle ore 9 fino alle ore 24. Ci sarà divieto di sosta in viale Verdi, nel tratto compreso tra Viale della Vittoria e Piazzale D’Annunzio, dalle 9 alle 17. Sempre in viale Verdi, ma nell’orario dalle 9 alle 24, nel tratto compreso tra viale Trento e piazzale D’Annunzio e tratto compreso tra piazzale D’Annunzio e via Marco Polo, divieto di transito, con deroga al senso unico a vista per i residenti. All’intersezione con viale Trento, direzione obbligatoria a sinistra, e all’intersezione con via Marco Polo, direzione obbligatoria a destra. La zona di Levante sarà raggiungibile da via Mascagni o da via Amendola. Modifiche viarie anche in viale Trieste e viale Trento, nella fascia 9-24.