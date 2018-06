Frecce Tricolori e ingorgo â€‹di eventi: un labirinto di divieti in zona mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nel weekend della concentrazione degli eventi (Frecce Tricolori, Stradomenica, Festival della Cucina, Mostra del Cinema) anche spostarsi rischia di diventare complicato. Anche perchè i divieti di sosta o le modifiche alla viabilità cominciano subito con il Festival della Cucina che occuperà l’area di largo Aldo Moro. Il clou sarà naturalmente domenica in occasione dello spettacolo Pesaro Air Show, dalle ore 15.30 alle 18.30, con arrivo delle Frecce Tricolori alle 18. Le modifiche alla viabilità in zona mare inizieranno già alle 8 con i divieti di sosta e di circolazione limitatamente a piazzale della Libertà, i viali Nazario Sauro, Colombo e la zona Moletto. Sempre alle 8 entreranno in vigore i divieti di sosta in viale Trieste (tra piazzale D’Annunzio e via Leonardo Da Vinci), viale della Repubblica (tutta) e buona parte di viale Trento e traverse tra i viali Trento e Trieste, nel tratto tra via Marconi (compresa) e via Raffaello Sanzio. Limitazioni alla circolazione anche domani, venerdì 15 giugno, per le prove dell’Air Show dalle 16 alle 18.30. Dalle 14 sarà vietata sia la sosta che la circolazione in tutta la zona di piazzale della Libertà, sul lungomare Nazario Sauro, le vie Colombo e Zara (parte tra Moletto e piazzale della Libertà) ed anche in viale Trieste (tra via Zara a nord e via Vaccai a sud) e viale Repubblica, fino a viale Trento. Inoltre già da ieri largo Aldo Moro è chiuso alla circolazione veicolare per il Festival della Cucina.