Esplode il forno dell'albergo ​sul lungomare: una persona all'ospedale

PESARO - Momenti di paura ieri sera intorno alle 21.30 all’Hotel Mediterraneo di viale Trieste. Un malfunzionamento del forno della cucina ha provocato una sorta di scoppio nel quale è rimasta ferita una persona poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale.Sul posto anche una squadra dei vigli del fuoco che ha verificato la situazione nella cucina dell’Hotel individuando proprio un malfunzionamento del forno. Ancora da accertare le cause che hanno provocato la rottura dell’elettrodomestico che è stato messo comunque in sicurezza dagli stessi vigili del fuoco. Nella giornata di oggi saranno effettuate ulteriori verifiche per stabilire le cause del malfunzionamento e dello scoppio che ha prodotto. Una persona che in quel momento si trovava in cucina ha riportato leggere ferite e per precauzione è stata condotta all’ospedale.