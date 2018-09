Esce di strada e l'auto si ribalta nel campo: finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Incidente intorno alle 17 all’altezza del distributore di benzina Oil One di Montelabbate. Qui una persona alla guida di una piccola utilitaria è uscita di strada autonomamente e finendo con l’auto ribaltata nel campo ai lati della strada con il mezzo sottosopra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118 che ha soccorso la persona portandola in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. E’ intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco di Pesaro per la messa in sicurezza del mezzo.