PESARO - Matteo Ricci l’ha attesa al casello dell’A/14 proveniente da Bologna e diretta ad Ancona per la chiusura della campagna elettorale che oggi decreterà - tra gli altri - anche il nome del nuovo primo cittadino dorico. Elly Schlein nel breve pit stop pesarese, ha visitato sotto la guida del sindaco il parco del San Bartolo cogliendone la bellezza pur nel dramma della situazione determinata dal fortunale del 16 maggio.

La telefonata



«Mi ha chiamato lei - racconta Ricci - perché voleva verificare la situazione del parco, degli smottamenti e delle frane che si sono create. Ha voluto guardare da vicino i danni subiti dal colle e dai suoi borghi». Nessuna foto, andavano di fretta e la segretaria nazionale del Pd non ama le passerelle. «La sua presenza e dunque la sua attenzione sono un fatto molto importante - spiega Matteo Ricci - perché aver ottenuto il riconoscimento dello stato di emergenza è solo un primo passo. Sono incredibilmente rimasti fuori dal conteggio molti Comuni, almeno 10 ma sono convinto siano di più. Nel provvedimento del Consiglio dei ministri sono inseriti solo i territori in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi all’indomani del disastro, ma le verifiche non sono state effettuate in tutti i Comuni. Ora abbiamo chiesto alla Regione Marche di individuare le località che hanno subito danni e che sono rimaste fuori dalla possibilità di accedere ai risarcimenti e di effettuarvi rapidamente i sopralluoghi».



L’incontro



Venerdì scorso l’incontro al casello è avvenuto intorno alle 16.45, pochi minuti per raggiungere il San Bartolo e mostrare a Elly Schlein le ferite inferte al colle dall’eccezionale ondata di maltempo. Circa tre quarti d’ora per farsi un’idea della situazione in qualche modo testimonianza anche di quanto accaduto in altri territori della provincia pesarese.



Presenza strategica



«L’interesse della segretaria del maggiore partito d’opposizione - spiega ancora il sindaco - è strategica perché pur facendo capo al Governo l’onere di organizzare e definire gli interventi per le aree interessate dai due decreti post alluvione, lo stimolo e le sollecitazioni dell’opposizione saranno determinanti. Non dimentichiamo che al momento sul piatto non ci sono risarcimenti ma solo 4 milioni di euro provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali che coprono solo gli interventi già eseguiti in somma urgenza. La partita dei risarcimenti è invece ancora tutta da giocare e sarà una vera battaglia. Il Comune di Pesaro ha calcolato danni per 11 milioni, Per 25 la Provincia, ma mancano all’appello ancora tutti gli altri territori e si arriverà alla necessità di stanziare centinaia di milioni. Per questo l’intervento di Elly Schlein ha grande significato».



La chiarezza



La battaglia secondo Matteo Ricci sarà quella di ottenere chiarezza dal Governo sui fondi da erogare. «Andrà stabilito quanto si stanzierà complessivamente e di questa cifra quanto andrà al privato e quanto al pubblico. Non sarà facile. E l’interesse della segretaria nazionale mi ha fatto molto piacere e l’ho ringraziata sinceramente».