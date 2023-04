PESARO - Come preparare le famose lingue di gatto con tanto cioccolato bianco, oppure un perfetto tabulè con verdure e pesce? Ci pensa chef Anthony Genovese - due stelle Michelin con il suo ristorante Il pagliaccio a Roma - a svelare i segreti della cucina come padrone di casa di “Tutti insieme in cucina”, nuovo cooking show di Real Time, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.20.

La trasmissione



Chef Genovese cucina assieme ad altri ospiti in streaming e ieri sera era in diretta anche con Pesaro, nella cucina-set di Elisa Venturi, l’influencer Elisa.cuorecucinaechiacchiere che ha conquistato un posto d’onore su Instagram con 141mila follower e su Tik Tok con 216mila. Elisa ha sperimentato le ricette di Genovese con un aiutante speciale, il figlio Filippo e ha conquistato il padrone di casa per la simpatia e la stravaganza. «Elisa, Filippo, dove comprate questi occhiali? Sono fantastici». La pesarese gli ricorda: «Ho un negozio di ottica». E lo chef stellato: «Benissimo, allora vengo a Pesaro, ci vediamo e mi fai vedere questi occhiali». Elisa non perde l’attimo e rilancia: «Certo chef, vedrai che pasta e fagioli che ti preparo». «Altro che tabulè», chiosa Antony Genovese mentre il cous cous viene sgranato con delicatezza e gli ospiti pesaresi presi dalla frenesia si erano già portati avanti.



L’assaggio e il finale



Quando arriva il momento dell’assaggio, da Pesaro il risultato è ottimo e il duetto Genovese-Elisa continua: «Noi due dobbiamo cucinare insieme», dice lo chef. Quale migliore chiusura di puntata? Ma non è finita qui, perchè la Venturi sarà ancora ospite della trasmissione su Real Time e se ne vedranno delle belle.