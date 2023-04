I suoi follower sono gli instagrammiani e i tiktokkerini, una community social radunata sotto l’hashtag #popolofelice con 141mila iscritti su Instagram e quasi 216mila su Tik Tok , dove lei è chef e regina assoluta. E lei è Elisa.cuorecucinaechiacchiere, al (mezzo) secolo Elisa Venturi nata, cresciuta e vissuta a Pesaro. Un marito e tre figli che adesso la seguono - il primo subito convintamente, gli altri sono arrivati con il tempo - in questa avventura da originale e creativa influencer tutta da scoprire.

Guarda il video



Elisa, su Facebook scrive che è laureata in psicologia e che è responsabile acquisti e vendite nel negozio di ottica di famiglia. Ma la cucina che c’entra?

«È una passione che mi ha trasmesso la nonna: a 8 anni già tiravo la sfoglia e mi faceva impastare perché diceva che le mani dei bambini essendo più calde fanno lievitare meglio. Verissimo, l’ho sperimentato con mia figlia. Poi con il tempo ho avuto il rigetto della cucina tradizionale». Perché?

«A casa mia ogni giorno si mangiava pasta fatta in casa, non ne potevo più. Mi svegliavo la mattina con l’odore del ragù che bolliva per ore. Ho detto basta e ho cominciato a sperimentare cose diverse, come la cucina etnica. Anche se quando posto il video di ricette della tradizione devo dire che il successo è assicurato».

Ecco, come è nata Elisa.cuorecucinaechiacchiere?

«Durante il periodo del Covid. Quello del lockdown è stato l’unico periodo della mia vita in cui sono rimasta a casa e con mio marito Nicola (ma lei lo chiama il “pelatone” ndr), abbiamo iniziato a maturare questo progetto social».

Il primo video e la prima ricetta?

«Era il 21 novembre 2020, una domenica: avevo in progetto un pranzo di famiglia con le tagliatelle. Ho detto al pelatone: vai, facciamo un video. Se lo rivedo adesso mi viene da ridere: mi toccavo i capelli in continuazione, non si vedeva quello che cucinavo ma volevo regalare un momento di leggerezza e di allegria, che è una cosa che mi piace tantissimo».

Così è diventata la chef del popolo felice.

«Esatto. Nella vita di tutti i giorni sono così: mi piace regalare un sorriso al prossimo. E poi sono sufficientemente egocentrica da non imbarazzarmi davanti alle telecamere».

Ha successo anche su Tik Tok, social molto giovane.

«I miei figli non volevano, mi dicevano “dove vai, sei vecchia, sei una scappata da Facebook”. Invece un giorno ho iniziato a postare ricette semplici per gli universitari fuori sede e in poco tempo ho conquistato il mio posto anche lì».

E i suoi figli?

«Quando hanno visto che i loro amici gli facevano i complimenti per la mamma, si sono rilassati».

Fiocco testa e occhiali stravaganti. A cosa è più affezionata?

«A entrambi. Il fiocco me lo ha regalato una cliente amica, “così non ti tocchi più i capelli”. Con gli occhiali ci sono cresciuta e sono tuttora il mio lavoro».

Se le dico Benedetta Rossi?

«Eh. Lei è bravissima, ma come me ci sono solo io. Sbaglio, ammetto i miei limiti, ci scherzo su. Sono una pesarese verace che guarda sempre il lato positivo della vita». Un’altra bella ricetta da condividere.

Chi è

Elisa Venturi, classe 1973, è un vulcano di idee e di simpatia. Nata a Pesaro, i suoi genitori hanno un negozio di ottica tra i più conosciuti in centro: dopo una laurea in psicologia ha deciso di seguire le orme del papà ed ha iniziato a lavorare nell’attività di famiglia, assieme al marito Nicola. La coppia ha tre figli e insieme hanno realizzato il format social che sta ottenendo un successo straordinario. Il set? La cucina della casa familiare, in pausa pranzo.