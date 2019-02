Diamanti bene rifugio: addio ai risparmi per una trentina di famiglie

di Luigi Benelli

PESARO - Diamanti come bene rifugio, ma il caso finisce in procura con l’associazione dei consumatori che hanno querelato alcune banche per truffa aggravata. E oltre al danno una possibile beffa, perché entro la data dell’8 marzo chi ha comprato i diamanti dovrà fare un’operazione importante, altrimenti oltre al valore gonfiato quindi perso, rischia di trovarsi persino senza pietre quindi beffato due volte. A seguire il caso e in particolare una trentina di famiglie pesaresi che hanno comprato i diamanti in due filiali locali di banche, c’è Floro Bisello, avvocato e segretario nazionale Adusbef.