PESARO Ultima tappa in consiglio comunale per il via libera definitivo all’apertura, nel polo della salute di Villa Fastiggi, della clinica “Maria Cecilia Hospital Pesaro” di Ettore Sansavini e del suo team, gruppo leader della sanità privata accreditata al servizio sanitario, in arrivo dal quartier generale di Cotignola. Finora l’appoggio al progetto è stato incondizionato, al di là dei fronti politici e tecnici, con il parere favorevole della conferenza di servizi e l’approvazione in giunta, seguiti dal benestare della commissione urbanistica che ha preso in esame e limato il provvedimento in vista di una delibera di consiglio decisamente bipartisan con l’apporto chiave del centrodestra.

La ratio è chiara: riuscire ad arginare, con gli 80 posti letto e le visite in ambulatorio a Villa Fastiggi, la fuga di pazienti verso la Romagna che tanto grava sui bilanci regionali. Tutto lascerebbe quindi pensare che anche l’assemblea convocata lunedì, il 12 febbraio, alle 16,30 segua la linea intrapresa finora per l’ok alla variante non sostanziale al Piano regolatore generale, necessaria per adattare il centro socio-sanitario Cives alla nuova clinica. L’ultima parola dunque al consiglio che ha all’ordine del giorno la proposta di delibera sulla struttura privata, del tutto inedita per la città. Sono previsti la relazione dell’assessore all’urbanistica Mila Della Dora, il dibattito, quindi il voto sulla “riqualificazione funzionale della porzione di un edificio in località Villa Fastiggi per la realizzazione di una nuova attività ospedaliera con la previsione del blocco operatorio, della terapia intensiva, della degenza chirurgica da 80 posti letto, del reparto diagnostico e degli ambulatori”.

La sede del Cotignola 2 è stata individuata in piazza Tarquinio Provini, nella ex residenza socio-sanitaria del consorzio Cives di cooperative sociali tra le quali il Labirinto che, insieme a un terreno attiguo, ha ceduto le quote alla società Gvm (Gruppo Villa Maria spa) Care & Research di Lugo di Ravenna. Principali modifiche urbanistiche, nel lotto A1 di 6.165 metri quadrati la ditta richiede il cambio di destinazione da struttura sanitaria a ospedaliera, mentre per il lotto C3 di 140 mq al piano terra è necessario il passaggio da terziario a ospedaliero. Sarebbe interessato alla variante anche il terreno dove la società romagnola vuole ampliare i servizi.

Il complesso di Villa Fastiggi si sviluppa tra un interrato e 4 piani: all’ingresso ci saranno le attività d’accettazione, il Cup centralizzato, le sale d’attesa, il pre-ricovero e gli uffici amministrativi. La nuova clinica di Pesaro rientra nella rete delle strutture mediche specializzate nella robotica per la cardiologia interventistica e nella traumatologia ortopedica, prestazioni verso le quali si indirizza uno dei flussi più importanti della mobilità passiva ospedaliera delle Marche e in particolare della provincia.

I settori sanitari

Ma ancora non sono stati concordati i settori sanitari sui quali puntare, anche se è noto che al Cecilia Hospital facciano gola i famigerati 50 posti di Ortopedia che la Regione ha previsto di attivare fin dal 2018 con il vecchio progetto dell’ospedale unico Pesaro-Fano.