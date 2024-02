Traghettare l’automotive verso un futuro sempre più sostenibile

Sempre più spesso ci stiamo accorgendo di vivere in un mondo dove le risorse non sono infinite. A maggior ragione per quanto riguarda il settore dell'automotive, che ha vissuto sulla propria pelle le angustie legate alle problematiche di approvvigionamento. Un veicolo giunto alla fine del suo ciclo di vita si trasforma in una miniera d’oro in ottica di economia circolare e sostenibilità. Basti pensare a quanti componenti possono essere recuperati, rigenerati e successivamente riutilizzati su nuovi veicoli.

Per questo motivo anche l’industria dei veicoli pesanti ha spalancato le porte a questo tipo di processo industriale. La Casa del Leone su tutte ha lanciato la linea MAN Ecoline per offrire soluzioni particolarmente vantaggiose sia a livello economico che ecologico, un progetto che ha raccolto sin da subito consensi e che viene quotidianamente supportato dalla casa madre e da tutta la rete di officine certificate MAN, come Truck Assistance.

Come si concretizza questo processo?

Tutto ha inizio nel 1992 a Norimberga come semplice attività di “motore sostitutivo”: MAN raccoglieva motori e componenti usurati o da riparare, li revisionava e dava loro una seconda vita. Un approccio in perfetta sintonia con l’idea di sostenibilità che contraddistingue da sempre la società tedesca.

Josef Lukaschtik, responsabile MAN Ecoline, ha spiegato come il processo di rigenerazione ha inizio presso lo stabilimento di Salzgitter dove vengono raccolti circa 15/20 camion a settimana. Successivamente questi vengono trasferiti a Norimberga dove Lukaschtik e il suo team si occupano della rigenerazione: i pezzi già utilizzati vengono rielaborati, mentre i pezzi soggetti a usura vengono interamente rinnovati. Grazie a questo processo, la qualità dei pezzi MAN Ecoline è la medesima dei pezzi originali MAN nuovi. Anche per questo motivo la garanzia di 2 anni sui pezzi Ecoline è la stessa dei pezzi nuovi MAN.

Quali sono i vantaggi della soluzione Ecoline?

I benefici derivanti dall’impiego di questi pezzi MAN Ecoline sono molteplici e di fondamentale importanza, sia dal punto di vista economico che ambientale:

La qualità è la stessa dei pezzi nuovi MAN

Sempre al massimo livello di sviluppo tecnologico

Il veicolo è disponibile più velocemente grazie alla sostituzione più rapida rispetto alla riparazione

rispetto alla riparazione Il valore del veicolo è preservato, poiché rimane un MAN

è preservato, poiché rimane un MAN Risparmio di energie e risorse rispetto alla produzione ex novo

rispetto alla produzione ex novo Contributo alla riduzione delle emissioni di CO2



Quale officina scegliere?

Oggi in Italia circolano circa 33mila veicoli MAN tra camion e bus. Il ricambio rigenerato diventa una valida alternativa, non solo al ricambio nuovo, ma soprattutto al ricambio non originale, o ancora a quello rigenerato senza alcuna garanzia sulla provenienza e sulla qualità dell'intervento di rigenerazione.

L’officina con sede a Urbisaglia, in provincia di Macerata, è un centro ricambi originali MAN e centro riparazioni certificato: qui si può trovare un servizio in linea con gli elevati standard della casa madre. Grazie al training di MAN Truck & Bus Italia, il personale tecnico ed amministrativo viene costantemente formato ed aggiornato, garantendo un servizio di qualità, professionale, preciso e veloce.

Per saperne di più e per scoprire i servizi offerti si può visitare il sito www.truckassistance.it o contattare l’officina al numero 0733 506824.