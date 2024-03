PESARO Sarà a Pesaro città della bicicletta e nell’anno di Capitale italiana della cultura la prima tappa della Settimana internazionale Coppi e Bartali”. 26esima edizione della manifestazione organizzata dal GS Emilia il cui patron Adriano Amici ricorda quanto sia cresciuta nel tempo e che quest’anno nella prima tappa vedrà 21 squadre partecipanti ognuna con sette velocisti per un totale di 147 corridori.

APPROFONDIMENTI VERSO IL VOTO Biancani dopo l'investitura del Pd: «Sarò il sindaco dei quartieri. Il porto? Dragaggio o si chiude»



Le caratteristiche



«La tappa pesarese non è lunghissima (109 km totali con un dislivello di 1450 m) ma – dice - presenta un percorso interessante con salite e rettilinea interessante per le classifiche iniziali della gara». Ricco il parterre di ospiti alla presentazione dell’evento avvenuto all’interno della alusfera in piazza del Popolo con Dario Corsi del Museo della bicicletta, Lino Secchi presidente regionale Fci Marche, Franco Francolini presidente provinciale Fci Pesaro e Urbino. Giovanni Carbone che parteciperà alla competizione.

Saranno in gara anche i marchigiani Giulio Pellizzari e Giovanni Carbone e alla premiazione è prevista la partecipazione di Gioia Bartali, nipote di Gino Bartali e residente a Montegranaro. Per gli spettatori primo appuntamento con la presentazione delle squadre, lunedì 18 alle 15.30 in piazza del Popolo, per circa un’ora di evento. Il giorno dopo, martedì 19 marzo: la partenza (l’incolonnamento) sempre da piazza del Popolo alle 13.50, con i ciclisti che transiteranno su via Branca per raggiungere la partenza ufficiale della tappa alle 14.10 prevista al “chilometro zero” sulla SS746 (Montelabbatese, altezza Villa Fastiggi).

Il percorso vede il passaggio di Montelabbate, Vallefoglia in località Montecchio poi le frazioni di Padiglione, Rio Salso e Borgo Massano, salire verso Urbino attraversare il Monte della Cesana scendere al Gallo e poi Cappone per tornare a Montecchio per poi risalire verso Tavullia, Gradara, Gabicce Monte e lungo la Panoramica del San Bartolo rientrare a Pesaro lungo viale Trieste con traguardo all’altezza dei Giardini di viale Zara. Sostegno e plauso della politica pesarese: Mila Della Dora assessore allo sport del comune di Pesaro «Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione internazionale che dopo 26 arriva nelle Marche, grazie alla Regione che ci ha supportato. Come amministrazione stiamo investendo tanto sulle due ruote; nelle prossime settimane partirà il progetto della ciclorotellistica alla Torraccia, abbiamo il Museo della Bicicletta con tante piste ciclabili».



«Da anni puntiamo sulla bicicletta e sul cicloturismo come una delle grandi opportunità per promuovere il territorio – ricorda il consigliere regionale Andrea Biancani (e candidato sindaco del centrosinistra) – in Prima commissione è stato fatto l’emendamento per sostenere economicamente questo evento; quando si parla di ciclismo parliamo di centinaia e centinaia di persone che si muovono per un evento». Dal giorno successivo la Coppi Bartali si sposterà in Romagna per le tappe successive. In occasione della gara martedì dalle 13.30 alle 17.30 circa, saranno necessarie delle modifiche alla viabilità, che comporteranno la chiusura a partire da 15 minuti prima del passaggio dei corridori nelle vie interessate e verranno riaperte concluso il passaggio.