Blitz all'hotel 5 stelle, entrano con auto-ariete e rubano Rolex e anello in mostra

PESARO - Notte di terrore all'Excelsior, il 5 Stelle di proprietà di Nardo Filippetti sul lungomare Sauro. Un commando di tre persone armato di ascia e martelli è piombato con una Smart rubata poco prima contro la vetrata del bistrot sfondandola. L'obiettivo dei malviventi erano i gioielli in esposizione di Bartorelli: un Rolex e un anello di ingente valore.L'auto è stata utilizzata come testa d'ariete e l'ascia e gli altri attrezzi sono stati impiegati per rompere le parti di vetro più resistente all'urto. In quel momento il bistrot era chiuso e i clienti dell'hotel erano già in camere. Presente solo il portiere di notte che è stato obbligato anche ad aprire la cassaforte che conteneva però solo pochi soldi in contante. Non è la prima volta che accade una rapina all'Excelsior. A cavallo del Santo Stefano del dicembre 2016 i malviventi, agendo sempre di notte, si erano fatti consegnare l'intera somma contenuta in cassaforte fuggendo con 18mila euro.