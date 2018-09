Colpita da malore in tribunale mentre aspetta l'udienza per lo sfratto

di Silvia Sinibaldi

PESARO - Momenti di tensione, ieri mattina al secondo piano del Tribunale di Pesaro. Una donna si sente male, è in preda a forti tremori che sembrano convulsioni. Arriva il 118 e la trasporta al pronto soccorso di Pesaro. Lei ha 54 anni e insieme al marito di 60 era in attesa della prima udienza a seguito di un’ingiunzione di sfratto. Non sono rappresentati da nessun avvocato perché non sono in grado di pagargli la parcella.