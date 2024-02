PESARO «Terreno franoso sotto la cittadella del basket, noi lo sapevamo e lo avevamo già detto alla ditta. Con la nuova soluzione di intervento legata ai pali che vogliono attuare, le vibrazioni aumenteranno e così il rischio danni alle case, vogliamo che i lavori si fermino». La notizia anticipata dal Corriere Adriatico ha infiammato il dibattito. Ma in particolar modo è arrivata ai popoloso residence del Lungofoglia di Villa San Martino, che conta circa 2mila condomini direttamente interessati per la vicinanza al cantiere del Centro Federale del Basket, opera coperta con i fondi del Pnrr (4,4 milioni dopo l'integrazione del Foi).

Loro, però, non sono rimasti così stupiti del fatto che, come riportato dal dirigente delle Opere Pubbliche, in una determina del Comune, lo scorso 23 novembre «durante lo svolgimento delle operazioni di perforazione del terreno per la realizzazione dei pali, sono stati registrati problemi di franamento del foro alla profondità di circa 4 metri. E che il materiale prelevato dal terreno includeva sabbia, ghiaia e acqua». I residenti ieri hanno ricordato che nell'incontro con l’impresa dello scorso 25 gennaio avevano fatto presente che «quei lavori non sarebbero dovuti partire, per la presenza nel terreno di un sistema fognario e acquifero che potrebbe comportare problemi in presenza di edificazioni sovrastanti».

Le perplessità

Nell'occasione erano state riportate le perplessità legate alle condizioni del terreno che andavano comunque verificate in assenza di contro-prove tangibili. Ora è arrivato questo documento del Comune pubblicato il 1° febbraio. Quell'incontro del 25 gennaio era nato a seguito di un esposto inviato dall'amministrazione di condominio del residence Lungofoglia, «in seguito alle segnalazioni sulla rilevazione di vibrazioni di forte entità prodotte dal cantiere Cittadella dello sport di via Togliatti». La ditta aveva dato riscontro, chiedendo un sopralluogo congiunto presso il condominio. Poi il faccia a faccia. I residenti avevano esposto all’impresa le preoccupazioni per le forti vibrazioni alle pareti degli appartamenti che avvertivano quotidianamente in concomitanza con i lavori. L'impresa aveva assicurato maggiore cautela. La questione delle vibrazioni ora ritorna e, nelle considerazioni riferite ieri dai residenti, si andrebbe a collegare al "Piano B" indicato dal Comune per proseguire nei lavori della Cittadella del basket. Lo riportiamo sul piano tecnico come indicato in determina: «Si rende necessario eseguire alcuni lavori aggiuntivi per l’esecuzione dei fori a battipalo e rimozione terre, introducendo pertanto delle camicie metalliche in tutti i pali di sottofondazione di adeguato diametro». Cambia l'importo contrattuale, con lavori aggiuntivi di cui se ne occuperà sempre la Pretelli di Urbino (che ha l'appalto di tutta l'opera) e una spesa aggiuntiva di 47mila euro, comprensivi di circa 2 mila euro come onorario per la perizia integrativa.

Proprio nella riunione del 25 gennaio gli abitanti avevano comunicato la volontà di procedere ad una verifica delle condizioni strutturali degli stabili civici per valutare la presenza di eventuali danni causati dalle vibrazioni. Ora temono che la situazione possa peggiorare con la modalità di intervento descritta dai tecnici comunali. «Le vibrazioni aumenteranno, così come il rischio di danni nelle nostre case. I lavori vanno sospesi e noi non ci fermeremo».