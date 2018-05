Carica dei bimbi in piazza con Chechi, Panatta Graziani e Lucchetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Che spettacolo piazza del Popolo, con 500 bambini intenti a giocare con campioni del calibro di Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Jury Chechi.Si è svolta nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Pesaro la quinta tappa dell’edizione 2018 di Banca Generali Un Campione per Amico. 500 bambini delle scuole elementari e medie hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi campioni dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Jury Chechi. Il centro si è trasformato per l'intera mattinata in una vera e propria palestra a cielo aperto: palleggi, rovesci, punizioni, capriole, lo sport e i bambini attori protagonisti sul palcoscenico cittadino.Banca Generali conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti delle nuove generazioni, scegliendo di affiancarsi per il nono anno consecutivo alla kermesse che per questa edizione può anche contare su un rafforzamento dei messaggi sociali. "Siamo ogni anno stupiti, emozionati e felici di riscontrare tanto entusiasmo e partecipazione, confermato anche qui a Pesaro tra bambini e adulti, perché la nostra manifestazione non ha un valore esclusivo, bensì è in grado di includere le comunità che incontriamo - ha dichiarato Adriano Panatta – “Banca Generali Un Campione per Amico ha successo perché agevola, attraverso lo sport, il contatto umano trasferendo quei sani valori, determinanti per diventare campioni nella vita prima ancora che nella competizione sportiva".