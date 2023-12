PESARO E' la notte del Capodanno nazionale della Cultura, due accessi per raggiungere la piazza, stop al vetro, ai petardi, e "numero chiuso" solo se necessario. Sarà una notte di San Silvestro all'insegna dello spettacolo, della musica, di tematiche sociali, ambientali, pace. E di sicurezza. Il CaterCapodanno, in programma in piazza del Popolo a partire dalle 21,30 (e fino alle 3), che aprirà l'anno della Capitale della Cultura 2024, ha richiesto la messa a punto di un certosino piano organizzativo, logistico e di sicurezza.

Come funziona

I due ingressi consentiti saranno via San Francesco e via Branca. Tutte le vie intorno alla piazza saranno invece uscite e vie di deflusso. Quando inizierà la kermesse, questa sera, sarà stata posizionata, da protezione civile e polizia locale, la cartellonistica e la segnaletica apposita. La piazza contiene fino a 4mila persone. Ma non c'è numero chiuso. Se in alcuni momenti clou la piazza sarà al completo, afflusso e deflusso saranno regolamentati e gli addetti alla sicurezza potranno decidere se transennare temporaneamente gli accessi. Nei due ingressi è comunque previsto un monitoraggio con contapersone : oltre al presidio delle forze dell’ordine ci saranno una trentina di steward. Tre le ordinanze emanate dal Comune. La prima riguarda la viabilità: stop alla sosta in largo Mamiani già dal primo pomeriggio odierno e divieto di transito (dalle 17) in piazza del Popolo, via Rossini, largo Mamiani, via dell'Arsenale, via Gavardini, via Bruno, via Branca, via Pedrotti.

Le ordinanze

Con la seconda ordinanza, il Comune dispone dalle 20 di questa sera e fino alle 3 del primo gennaio, in piazza del Popolo e nelle vie limitrofe afferenti, il divieto di bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro e in alluminio. Con la terza ordinanza, si vietano fuochi d’artificio, petardi, botti e giochi pirici in piazza del Popolo, nelle vie limitrofe ed in prossimità di ospedali e case di cura, da oggi e fino all’8 gennaio 2024 (in caso di violazione, multa di 150 euro). Poi la parte legata all'intrattenimento. Dopo il cenone al Bocciodromo Concordia, via al CaterCapodanno, dalle 21,30 in diretta nazionale su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Insieme ai conduttori di Caterpillar di Rai Radio2 Sara Zambotti e Massimo Cirri, saranno sul palco Colapesce e Dimartino per il concerto che traghetterà fino al nuovo anno anticipato da Valerio Lundini e i suoi I Vazzanicchi. Sul palco si cercherà di far risuonare le tematiche care a La natura della cultura di Pesaro 2024. Tra cui quella che verrà snocciolata durante l’intervento di Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena . Si parlerà di pace, attraverso immagini e collegamenti con Gerusalemme e padre Armando Pierucci e la sua scuola di canto Magnificat che unisce bambini palestinesi ed ebrei.

Le piazze

La piazza si sposterà poi a Nova Gorica e Gorizia per collegarsi con don Luigi Ciotti di Libera contro le mafie. Si parlerà di speranza con Alessandro Bergonzoni. A Pesaro ci sarà anche il coro civico, diretto dal maestro Michele Dell’Utri; alla formazione, il compito di costruire un messaggio di “fine d’anno” in cui risuoneranno anche le parole del presidente Mattarella. Si parlerà di contrasto alla violenza sulle donne con Rosalba Taddeini psicologa dell’Osservatorio di Differenza Donna. E si ballerà e canterà fino allo scoccare della mezzanotte e oltre, accompagnati dal sound dei dj set di Elia Trebbi e Toni Grandolfo fino alle 3 del primo giorno dell’anno.