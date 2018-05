«La bolletta della luce non è â€‹stata pagata»: ma è soltanto una truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si moltiplicano sui social le segnalazioni relative a falsi addetti Hera con intenti truffaldini. Racconti molto simili che parlano di una voce maschile che si presenta come addetto Hera e chiede il pagamento del canone della luce delle scale sostenendo che non è stato effettuato.In molti dei casi segnalati poi il gestore del servizio non era Hera ma Enel. Gli episodi che propongono sempre questo copione sono stati segnalati nei quartieri di Tombaccia e Pantano e a Rio Salso. Altre segnalazioni hanno riguardato Vismara e Muraglia.