Le auto si scontrano e finiscono â€‹nel campo: uomo muore, un altro ferito. Strada chiusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora un tremendo schianto sulla Montelabbatese: un uomo muore sul colpo, un altro ferito.L'incidente è avvenuto intorno alle 10,45 all'intersezione tra Montelabbatese e via Lago Trasimeno, dove si sono scontrate violentemente, per cause ancora al vaglio della polizia locale, una Fita Uno e un'Audi A4, che poi hanno finito la loro corsa nel campo a lato della carreggiata. Un uomo è morto sul colpo, l'altro conducente è stato portato dal 118 all'ospedale San Salvatore di Pesaro. E' sto chiuso il tratto di strada tra la chiusa di Ginestreto e Villa Fastiggi.