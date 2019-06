L'auto esce di strada e finisce â€‹nel fossato due persone all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Incidente nel pomeriggio sulla Montelabbatese, due feriti e traffico in tilt. Una Range Rover nera è uscita dalla carreggiata, per cause ancora al vaglio, ed è finita nel fossato. Immediati i soccorsi alle due persone all'interno, un ragazzo 25 enne e la fidanzata 24enne, tanto che è giunta anche l'eliambulanza per portare la ragazza all'ospedale regionale di Torrette. Ma, viste le condizioni non particolarmente gravi, le due persone sono state portate all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con l'arteria molto usata dai lavoratori della zona industriale che è rimasta chiusa a lungo per pemettere l'atterraggio dell'eliambulanza.