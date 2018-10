Atti sessuali con l'allieva 15enne: il professore chiede di patteggiare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ha chiesto di patteggiare il docente pesarese insegnante in un istituto superiore del Riminese arrestato dalla polizia il 30 gennaio scorso con l’accusa di aver compiuto atti sessuali con una studentessa quindicenne, sua allieva. L’uomo si è impegnato a risarcire economicamente i genitori della minorenne parte offesa e ha raggiunto un accordo con la Procura di Rimini e il pm che segue le indagini per chiudere definitivamente i conti con la giustizia e mettersi alle spalle la brutta storia. Patteggerà la pena di due anni di reclusione, a patto che il giudice dell’udienza preliminare, non ancora fissata, la ritenga congrua. L’imputato, incensurato, nel frattempo si è visto subito chiudere in faccia la porta della scuola. Dallo scorso mese di maggio l’insegnante è tornato libero con alcuni vincoli, tra i quali il divieto di avvicinarsi e di comunicare con la ragazzina e l’obbligo periodico di presentarsi alla polizia giudiziaria.