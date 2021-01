Appalto assistenza disabili, tentato abuso d’ufficio: sono stati assolti l’ex dirigente comunale Tacchi e la moglie

PESARO Assolto dall’accusa di tentativo di abuso d’ufficio. L’ex dirigente del Comune Giuliano Tacchi era finito a processo insieme alla moglie Cristina Ugolini, una dirigente della coop Labirinto. Secondo le carte dell’inchiesta il dirigente (difeso dall’avvocato Andrea Casula), a fine 2013, aveva organizzato la gara d’appalto per l’assistenza a disabili. Arrivarono tre offerte. A vincere fu un gruppo di imprese guidate dalla Labirinto.

La seconda però aveva contestato l’esito, sostenendo che è stato commesso un errore di calcolo e mettendo in risalto il rapporto coniugale . E quindi denunciò il conflitto di interessi. Dopo il ricorso al Tar Tacchi annullò la gara con una determina in cui si dice “non essere stato osservato l’obbligo di astensione”. Il reato nel corso dell’udienza è stato derubricato a tentativo di abuso di ufficio, dato che la gara fu annullata. Il collegio del tribunalha assolto Tacchi e la moglie perché il fatto non sussiste. «Assolto con formula piena – spiega l’avvocato Casula – siamo soddisfatti perché sono stati anni difficili e ora si è appurato che non ci fu alcun tipo di reato. Le motivazioni in 90 giorni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA