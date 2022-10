PESARO La città di Pesaro non smette di stupire e il suo centro storico, dopo la riapertura di Palazzo Perticari su corso XI settembre, si arricchisce di un’altra chicca di stile nell’asse di via Rossini. Il progetto di restyling di Ratti Boutique o Palazzo Ratti è stato sviluppato negli spazi storici della maison, riattualizzati in maniera contemporanea, ma mantenendone gli elementi della tradizione. Ieri pomeriggio l’esclusiva inaugurazione e una clientela selezionata, composta da affezionati, ha potuto ammirare il risultato finale.



Il risultato



Il rinnovo è avvenuto attraverso colori e materiali quali cemento, resina, specchi e vetro, scelti per creare giochi di luci, prospettive nuove e ideali. Altra grande novità di questo restyling è lo spazio dedicato al “home decor”, dove sono proposte le collezioni di textile e oggettistica dei migliori brand della moda. I rinnovati spazi di Ratti Boutique sono stati affidati allo Studio Baciocchi & Associati, riferimento per l’architettura e l’interior design italiano. «La scelta dello studio è stata facile, è lo stesso che ha curato il nostro punto vendita di Bologna. Sono persone molto speciali e credo che Arezzo sia una scuola importante di design» ha commentato Silvana Ratti perfetta padrona di casa insieme alla figlia Matilde.



L’ospitalità



Eleganza, classe e dolcezza in una unica scelta «meravigliosa», come si è affrettata a sottolineare una grande amica di Silvana come Paola Tittarelli, la signora del Rof, «un luogo aggregante, in grado di unire stile e bellezza, una aggregazione di belle persone di cui la moda deve gioire». «Una cosa a cui abbiamo sempre tenuto è l’accoglienza del cliente è anche se abbiamo creato un negozio più contemporaneo, abbiamo sempre mantenuto questo principio fondamentale, che era di mia nonna, è di mia madre e mio» conferma Matilde. «Materiali come il velluto, i colori tenui e delicati rendono questi locali accoglienti». Il restyling è iniziato un po’ per volta: è partito dal reparto uomo, aperto a Natale scorso, mentre per il reparto donna erano stati fatti dei ritocchi parziali, ma mai così netti e importanti da circa 30 anni.

Il cantiere e lo shopping

«Piccoli ritocchi in alcune stanze, prosegue Matilde, ma mai un lavoro così completo che portasse tutto il primo piano a parlare lo stesso linguaggio. Siamo sempre riusciti a tenere aperto, e dobbiamo ringraziare i nostri clienti che si sono comunque divertiti a comprare i vestiti in mezzo ad un cantiere». Ad una prima occhiata può sembrare molto diverso, ma alcune cose ne fanno l’identità e la tradizione: «Abbiamo voluto mantenere quello che era il cuore del negozio, come ad esempio la scala, perché per noi era importantissimo. Mi ricordo che era importante per mio nonno, per me da bambina. Così l’abbiamo attualizzata, quasi rendendola simile ad un sogno, ma rimane il cuore del nostro negozio». Il percorso affascinante a metà tra un negozio ed una galleria d’arte, del nuovo allestimento, si conclude con il “dolce” pop up di Massari.

Il feeling



Si poteva forse già intuire il feeling nato tra Ratti Boutique e Iginio Massari Alta Pasticceria, quando al termine della cena inaugurale del Rof 2022, era stato servito, in piena estate, un delizioso panettone firmato dal grande maestro italiano. La collaborazione ha ora raggiunto un livello molto più concreto, con l’inaugurazione di un nuovo pop-up del brand del celebre maestro pasticciere all’interno della storica sede pesarese, meta indiscussa dello shopping e della creatività del centro Italia. Il pop-up di Iginio Massari Alta pasticceria si trova al piano terra degli spazi rinnovati di Ratti Boutique e offrirà una selezione di prodotti del Maestro Massari tra cui macarons, praline, cremini, torte da forno, mousse in barattolo, plum cake, biscotti, tavolette di cioccolato e i protagonisti indiscussi del Natale: il pandoro e il panettone, disponibile classico, al cioccolato, al cacao e cioccolato, al pistacchio e nella versione senza lattosio.



Lo stile



La collaborazione con Iginio Massari Alta Pasticceria conferma Ratti Boutique quale meta dedicata allo shopping esperienziale dove la selezione di brand e di eccellenze della moda e della creatività italiana e mondiale dialogano e sono proposti con uno stile esclusivo. La serata dell’inaugurazione è stata di grande successo: ciliegina con il concerto di Alessandro Ristori, il cantante pop più amato dagli stilisti per la sua musica e il suo divertente e coinvolgente look anni ‘70.