PESARO Detto, fatto. La delibera di giunta (tutti d’accordo) è di martedì 27 giugno, e ieri sono stati posizionati i cartelli di divieto di sosta che avvertono che oggi, venerdì 30 giugno, dalle 7 alle 18 non si potrà parcheggiare in viale Mascagni, una traversa della zona mare di Levante perpendicolare ai viali Trieste, Trento e Cesare Battisti. Il perchè è presto detto: si deve rifare la segnaletica perchè presto scatterà la sosta a pagamento su tutto viale Mascagni. Fino a questo momento la strada era un ibrido: soltanto per il tratto di viale Mascagni compreso tra viale della Vittoria, ovvero la statale 16, e viale Battisti si pagava il ticket, ma adesso si cambia.



L’estensione



La giunta ha deciso di estendere gli stalli blu anche ai due tratti tra i viali Battiti, Trento e Trieste che finora erano liberi senza nemmeno il disco orario su entrambi i lati della carreggiata. Un’operazione questa che Pesaro Parcheggi e Comune, mettono in campo a ridosso della fine lavori del nuovo piazzale D’Annunzio che tra l’altro avrà bisogno di qualche giorno in più per completare il primo step dell’intervento di riqualificazione dato che nella giornata di ieri è stata emessa un’ordinanza che concede all’impresa, la T.R. Costruzioni, più tempo, fino al 15 luglio. I nuovi stalli blu che entreranno in funzione a stretto giro di posta sono proprio in funzione del nuovo piazzale D’Annunzio: si perderanno i parcheggi che oggi sono disposti a raggiera nel piazzale, circa una decina, con i residenti avevano chiesto al Comune che fossero recuperati altrove. La soluzione ideata dall’Amministrazione comunale è quella di ricavare nuovi stalli blu in quella fascia della zona mare che era ancora gratuita. Come già in buona parte della zona mare i parcheggi saranno a pagamento sempre nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 19 tranne il martedì, giorno di mercato, e la domenica. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quello di sfruttare una maggiore rotazione nella sosta offrendo ai residenti della zona dei benefit. In sostanza i titolari di permesso D2 potranno parcheggiare anche in via Mascagni, inoltre, ai residenti di viale Mascagni, di piazzale D’Annunzio e zone limitrofe verrà concesso il permesso zona B nel limite di 3 permessi per nucleo famigliare e con gli stessi requisiti e costi previsti dalla delibera di giunta comunale 164/20 (gratis dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 10).

La richiesta

L’Amministrazione comunale ha accolto «la richiesta di una ventina di residenti di quella zona, che espressamente hanno richiesto ai nostri uffici alla Viabilità una soluzione compensativa». Al momento gli stalli bianchi ancora presenti su viale Mascagni sono poco meno di 40 a cui si aggiungono quelli riservati agli scooter. Nelle intenzioni del Comune i residenti potranno stipulare a condizioni agevolate con Pesaro Parcheggi degli abbonamenti. E a proposito di parcheggi in zona Levante dal prossimo fine settimana il parcheggio dell’istituto alberghiero Santa Marta, accoglierà anche i clienti degli hotel del tratto sud della zona mare che arrivano con mezzi propri. In media vengono previsti, sulla base delle richieste e del numero di camere, dai tre ai cinque posti auto per ogni hotel. Ma, come osserva il conte Nani Marcucci Pinoli, è un cane che si morde la coda.



L’invasione della domenica



«Si perché basta vedere che cosa accade ogni sabato e domenica di fronte all’Alexander Palace. Nonostante segnaliamo l’invasione degli scooter posteggiati di fronte ai nostri garage al centralino della polizia locale, nessuna pattuglia si degna di venir controllare. Stesso copione di tutti gli anni. Ho inoltrato una lettera di protesta all’Amministrazione e al comando della polizia locale. Alla chiamata rispondono che sarà effettuato un passaggio di controllo ma al lato pratico non è così. Eppure noi albergatori di questo tratto da oggi paghiamo la sosta riservata al Santa Marta a Pesaro Parcheggi ma i nostri clienti si lamentano perché costretti a “stare” agli orari delle navette o allungare il tragitto a piedi quando invece l’Amministrazione dovrebbe spostare quell’ammasso di scooter 50 metri più avanti dai nostri alberghi».