PESARO - Sbloccato il parcheggio di Porta Cappuccina, l’area verrà espropriata dal Comune: quasi 150 posti auto gratuiti, nuovo fondo drenante ma senza asfalto per non impermeabilizzare il sito. «Sarà la prima opzione per la sosta verso il centro storico», «ma vietiamo il parcheggio di tir e camper». Via libera ieri da parte del consiglio comunale all’unanimità al progetto definitivo-esecutivo con variante al Prg per il parcheggio di Porta Cappuccina. Una vicenda andata avanti per anni tra promesse, accordi, determine avviate e revocate, contenziosi, esposti.

La svolta



Poi la tensione tra le parti si è diradata, l’iter si è rimesso in moto e ieri in aula la svolta. «E’ una delibera che risponde appieno al mandato che proveniva dal consiglio comunale attuale e da quello precedente - ha esordito l’assessore al Fare Riccardo Pozzi - L’assise più volte si è espressa per portare avanti il percorso che regolarizzasse una situazione non idonea allo stato di fatto dell’area e l’assetto proprietario. Negli ultimi 18 mesi abbiamo inaugurato 3 grandi parcheggi gratuiti. Inoltre, un contenitore a Villa Marina molto utilizzato in estate e un’altra porzione nel tratto antistante il San Decenzio, per il quale nelle prossime settimane si concluderà la fase due.



Con questa delibera andiamo a porre un vincolo preordinato all’esproprio, con una variante che va a stralciare dal Piano attuativo del Parco Miralfiore, andando a realizzare 145 stalli, a raso, per un progetto complessivo di 673 mila euro. Di questi 580 mila euro vengono impegnati per gli espropri, 73 mila euro di lavori, che ci consentiranno di avere un parcheggio maggiormente fruibile rispetto ad oggi, con cordoli che agevoleranno la viabilità, migliore sistemazione del fondo, alberature e predisposizione per l’illuminazione. La sosta in quell’area resterà gratuita». La non compromissione della permeabilizzazione del sito, è stata accolta con favore, dagli esponenti di opposizione Daniele Malandrino (Fdi) e Andrea Marchionni (Lega). «Questa delibera mi fa piacere - sottolinea il consigliere della Lega Dario Andreolli - avevo presentato una mozione nel 2017, votata all’unanimità, che vedeva in quell’area la possibilità di creare un alter ego rispetto alla zona del San Decenzio. A distanza di 6 anni si è mantenuto l’impegno, con la vocazione pubblica gratuita. Facciamo in modo che questo diventi un parcheggio solo per automobili, evitando che diventi un’area per la sosta a lungo termine di tir e camper, visto che la zona potrebbe essere appetibile per queste situazioni. Il consigliere Vittorio Petretti (Forza Pesaro-Ungranbelpo’) rileva che «si recupera una zona con un aspetto estetico migliore, sarà il parcheggio più appetibile per chi andrà al centro storico».



La sicurezza



Servirà una buona illuminazione per la consigliera Lisetta Sperindei (Gruppo misto minoranza) e magari anche la videosorveglianza. Esprime soddisfazione il Movimento Cinque Stelle, in particolar modo, come ha evidenzato la capogruppo Claudia Vanzolini, per la previsione di alberature nel parcheggio di Porta Cappuccina, anticipando di proporre pannelli fotovoltaici per l’alimentazione dell’illuminazione. Emanuele Gambini (Prima C’è Pesaro) ha chiesto di collegare il sito con le navette.