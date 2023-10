PERGOLA - Oltre due ore cariche di emozioni. Una comunità e la diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola in festa che dopo dieci anni abbracciano un nuovo sacerdote. In un Duomo stracolmo, ieri pomeriggio è avvenuta l’ordinazione presbiterale di don Marco Rulli. A presiederla il vescovo monsignor Andrea Andreozzi, accompagnato da don Filippo, parroco di Pergola, dove don Marco continuerà a prestare servizio, dai sacerdoti di tutta la diocesi, diaconi e seminaristi.

I sindaci presenti

Presente la sindaca di Pergola Simona Guidarelli, i suoi colleghi di Frontone Daniele Tagnani e Serra Sant’Abbondio Ludovico Caverni, comuni dei quali sarà il nuovo vice-parroco, il vicesindaco di Cartoceto Michele Mariotti e l’assessore di Colli al Metauro Annachiara Mascarucci, paesi dove Marco Rulli, rispettivamente è cresciuto e ha vissuto fino a poco fa. Con gli occhi pieni di gioia, ha seguito l’inizio della celebrazione seduto accanto al babbo, alla mamma e al fratello. «E’ un momento di festa – ha esordito il vescovo – prezioso ed unico, capace di dare gioia a tutti».

La presentazione

Dopo la lettura del Vangelo uno dei momenti più attesi della liturgia dell’ordinazione, la presentazione da parte di don Claudio, rettore del seminario regionale, di don Marco al vescovo.

«Con l’aiuto di Dio e Gesù noi scegliamo questo nostro fratello per l’ordine del presbiterato – ha proseguito monsignor Andreozzi -. Siamo qui perché tu stasera vesti l’abito della festa. Sei per tutti noi l’invito a ritrovare il bello e il buono. Questo è un dono. E’ un tempo che presenta le sue difficoltà ma dobbiamo essere pronti a tutto. Oggi è l’unico giorno in cui tutti diranno bene di te» ha concluso sorridendo. Quindi si è passati agli impegni dell’eletto.

Grande emozione

Don Marco al termine si è inginocchiato e successivamente steso a terra davanti al vescovo. Momenti di grande emozione, come quando monsignor Andreozzi ha imposto le mani sul capo di Marco, gesto compiuto anche da tutti i presbiteri concelebranti. Poi la preghiera di ordinazione. E’ stato don Filippo a procedere alla vestizione di don Marco che, visibilmente emozionato ha abbracciato il vescovo e tutti gli altri sacerdoti. Un forte e sentito applauso è scattato spontaneo da parte dei presenti.

«Ringrazio Dio»

Dopo la liturgia eucaristica e prima della benedizione sono arrivate le parole dense di significato di don Marco: «Qualche sera fa ho visto un film su una missione spaziale. Qui a Pergola si è respirata un’atmosfera simile prima di questa giornata. Ma se nel primo caso a dare l’ok per la partenza è l’uomo, per un’ordinazione è Dio che preme il pulsante di accensione. E’ lui che voglio ringraziare per primo, così come il vescovo e i preti per avermi accolto. Ora l’astronave è partita. Statemi vicino. La mia ordinazione è un dono per tutti. Sostenetemi!».



Molto felice il parroco don Filippo: «E’ una festa grande a venti anni dalla mia ordinazione. Sono contentissimo di avere Marco al mio fianco».