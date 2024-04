PESARO L'inaugurazione della nuova circonvallazione di Muraglia, intitolata a Enrico Berlinguer, avverrà alla presenza di Massimo D'Alema. Ormai è tutto pronto per l'apertura dell'arteria che rappresenta il primo atto delle opere accessorie alle terza corsia.

Notte di lavori

Nella notte era in programma l'asfaltatura dell'ultima rotatoria di via Lombroso, con la chiusura fino alle 6 di questa mattina. Ultimi dettagli, e domani mattina l'apertura ufficiale. L’ingresso sarà consentito a piedi o in bicicletta dalle rotatorie di via Condotti (zona orti) o via Lombroso (zona ospedale). Dopo il taglio del nastro e la benedizione dell’Arcivescovo di Pesaro e Urbino Sandro Salvucci, interverranno il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Luca Fontana per Aspi, Mauro Tiviroli amministratore delegato di Marche Multiservizi, Francesco Baldelli assessore alla Infrastrutture della Regione Marche. Modererà il presidente del consiglio comunale Marco Perugini. Seguirà l’intitolazione della strada a Enrico Berlinguer, con l’intervento di Massimo D’Alema.

«Un'opera strategica - dice l'assessore alla Viabilità Enzo Belloni in un video su facebook - una ciclabile che ci porterà dall'ospedale fino alla Celletta, una riduzione sensibile del traffico, aumento della qualità della vita importante per tutti i residenti di Muraglia. Via Lombroso, via Flaminia e via Fratti avranno un beneficio straordinario grazie alla realizzazione di quest'opera. Avremo anche la possibilità di valutare miglioramenti dal punto di vista viabilistico sull'intersezione tra via Flaminia e via Kennedy e sull'area di via Ferraris, che solitamente sono quelle con un po' più di confusione e difficoltà». A febbraio il consiglio comunale ha approvato la delibera contenente lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 2 agosto 2013 tra Comune, Regione, Provincia e Aspi. Nell'atto-bis per le opere compensative sono arrivati altri 105 milioni di euro, con il recupero del raddoppio dell’interquartieri. L’aggiornamento del quadro economico della convenzione dà risposta all’aumento dei costi per inflazione, costi delle lavorazioni e per gli espropri (ai quali l’atto aggiunge ulteriori 5 milioni, per un totale di 17,5).

Il cronoprogramma

Terminata l’interquartieri di Muraglia, con l'apertura in programma domani, il cronoprogramma prevede di procedere con la bretella di Santa Veneranda, il raddoppio dell’Urbinate e la bretella Fratelli Gamba, che dalla Montelabbatese si collegherà all’attuale casello. L’ultima opera sarà il casello unidirezionale di Santa Veneranda.