PESARO. Dopo Candele sotto le stelle, ancora feste serali e notturne in spiaggia nel clou di Ferragosto e negli ultimi weekend estivi, con le deroghe agli orari di apertura. Le “finestre” sulla possibilità di tenere gli stabilimenti aperti oltre gli orari consentiti, non sono finite con il 10 d’agosto. Ora c’è la due giorni di metà agosto, con la stessa formula avvenuta per la notte di San Lorenzo: gli stabilimenti balneari, sia lunedì 14 che martedì 15 agosto, potranno rimanere aperti fino alle 3 del giorno successivo, ad esclusione degli stabilimenti di viale Trieste, i quali continueranno a osservare lo stesso orario dell’estate e rimanere aperti fino all’una. L’ordinanza, emessa dal Comune a inizio di queste mese, disciplina le aperture estive delle spiagge, sulla scia del modello delle passate stagioni, differenziando le zone balneari in base ai giorni del fine settimana.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Civitanova, musica a tutto volume, schiamazzi e sporcizia: due esposti dei residenti contro la movida molesta



La disciplina

Nello specifico, nelle giornate di venerdì di ogni settimana d’agosto, gli stabilimenti di Baia Flaminia hanno la possibilità di apertura fino alle tre. Per tutti i sabato di agosto deroghe per viale Trieste e Sottomonte, ma con orari diversi. Per il lungomare di Ponente e Levante vale sempre il vincolo dell’una di notte, mentre gli stabilimenti di Sottomonte (dalla fine di viale Trieste lato Fano fino a Fosso Sejore) possono restare aperti il sabato fino alle tre. Per cui da ieri e fino a Ferragosto c’è veramente la possibilità di allungare la movida in spiaggia tra cene, serate musicale e iniziative. Deroghe contenute nell’ordinanza, anche per lo svolgimento di una manifestazione settimanale, rivolta esclusivamente all’accoglienza informare dei clienti dello stabilimento balneare senza dunque l’utilizzo di alcun allestimento specifico, in occasione della quale la spiaggia stessa, potrà rimanere aperto fino alle 2 del giorno successivo, ad esclusione degli stabilimenti di viale Trieste, i quali devono restare aperti solo fino all’una del giorno successivo in quanto in zona ad alta densità di strutture ricettive e residenziali.

L’ascolto della musica

L’ascolto musica, che a inizio estate, dopo i confronti susseguiti ai problemi nati intorno alla movida, in particolare per la zona di Ponente, è stato rivisto con alcune modifiche, sui limiti dei decibel, è disciplinato da una differente ordinanza. L’ascolto della musica, compresa musica dal vivo e karaoke, fino alle tre di notte è consentito in viale Trieste, precisamente dalla zona di Villa Marina sul lungomare di Ponente a Baia Flaminia includendo via Caboto, via Lungofoglia delle Nazioni, viale Parigi, viale Berna, largo Berlino, via Bruxelles, viale Londra e piazza Europa, compresa ed inclusa l’area portuale. E ancora Strada delle Marche, tratto terminale di Levante e Sottomonte, e precisamente dall’inizio della pista ciclabile, dopo la rotatoria di viale Trieste lato Fano fino al confine con il Comune di Fano. L’ordinanza inserisce con la deroga dell’ascolto musica fino alle tre anche strada Panoramica Adriatica, ovvero l’area del San Bartolo, ad esclusione dei centri abitati e centri storici minori, poi zona Torraccia e aree industriali, l’area della stazione ferroviaria che gravita attorno al piazzale Falcone – Borsellino.

Le deroghe

Per quanto riguarda la deroga ai limiti di decibel previsti dalla normativa vigente, nello specifico da domenica a giovedì fino alle 24, il limite è di 65 decibel, da mezzanotte alle tre 55 decibel, il venerdì e il sabato fino alle 24, il limite è di 70 decibel, poi progressivamente si va in calando: fino all’una il massimo consentito è 65 decibel, dall’una alle due 60, dalle due alle tre 55. In tutto il resto della città, compreso dunque il lungomare Trieste nei tratti di Ponente e di Levante, la musica è consentita per tutta la settimana fino a mezzanotte con limite di 60 decibel, che scende a 55 decibel il venerdì e il sabato quando la fascia d’ascolto si estende da mezzanotte all’una.