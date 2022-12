Morto Gabriele Piemonti, storico gestore del Bikini e inventore del Prince. Era il marito di Ambra Orfei

Morto Gabriele Piemonti, storico gestore del Bikini di Cattolica e marito di Ambra Orfei, stroncato a 61 anni in seguito a un malore improvviso. La tragedia è avvenuta il giorno di Santo Stefano a Milano dove era stato ricoverato. La Riviera perde un grande personaggio, fondatore del Prince a Riccione e creatore del Villaggio delle Meraviglie. Celebre l'appuntamento che aveva creato con Dj Ralf (Ralf in Bikini) che negli anni richiamava migliaia di persone a Cattolica in occasione del 25 aprile.

Dal 2015 era sposato con Ambra Orfei. La coppia era convolata a nozze nel castello di Gradara. La notizia della morte ha provocato commozione e choc in Romagna e non solo.