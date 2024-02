Pesaro, muore a 30 anni. Donati gli organi: cuore, polmoni, fegato, reni e vasi sanguigni vivranno in altre persone

PESARO - I giorni 22 e 23 febbraio 2024 sono state attivate e portate a termine, all’Ospedale San Salvatore di Pesaro dell’AST Pesaro Urbino, le procedure relative al prelievo multiplo di organi e tessuti, donati da un paziente trentenne, della provincia, ricoverato nell’Unità Operativa di Rianimazione.

Vicinanza alla famiglia



“L’azienda esprime cordoglio e vicinanza per i familiari – afferma in una nota Annalisa Silvestri, coordinatrice trapianti dell’Ospedale di Pesaro – il paziente è un donatore che aveva espresso in vita la volontà di donare mediante il documento di identità. Un gesto di generosità e altruismo che permetterà di salvare altre vite.

Cinque ore per l'espianto

Un dono che, unito all’impegno dei sanitari, ha reso possibile riaccendere la speranza per altri pazienti”.



L’attività complessivamente si è svolta nell’arco temporale compreso tra le ore 8 circa del 22 febbraio e la mattina di oggi. Le procedure sono di espianto sono durate circa cinque ore. Gli organi risultati idonei al trapianto sono stati il cuore, i polmoni, il fegato, i reni e i vasi sanguigni e sono stati destinati rispettivamente all’Aziende Ospedaliere o Sanitarie di Pavia (cuore), Siena (polmoni) e Ancona (fegato, reni e vasi sanguigni).