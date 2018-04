Paura per la grande frana che continua ad avanzare inesorabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - E’ scesa ulteriormente più in basso, la parte della frana che si è attivata sul versante occidentale delle colline che circondano la valle dei tufi.Piccoli movimenti che hanno portato il movimento franoso ad arrivare intorno al crepaccio, nella zona più vicina al fosso demaniale che percorre il fondo della vallata. Per il resto, mentre la frana nella parte alta sembra essersi arrestata di certo la “ferita” inferta dal maltempo di marzo è ancora ben visibile dal centro storico di Mondolfo, in particolare dagli abitanti di via della Palazzina. La frana si era già messa in movimento nei primi mesi invernali, poi la settimana di freddo e neve a marzo con conseguenti piogge abbondanti hanno fatto il resto mettendo a dura prova la tenuta idrogeologica dei terreni, già eccezionalmente saturi.