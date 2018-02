Topi d'auto vicino allo stadio: parte l'appello social, c'è un identikit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Topi d'auto in azione vicino allo stadio. E le vittime del furto lanciano un appello sui social per poter recuperare gli oggetti derubati. Ci sarebbe già un identikit, in mano ai carabinieri che indagano sull’accaduto. La vittima è una coppia che si trovava l’altro pomeriggio di passaggio nella zona di Marotta nord, esattamente in via Martini vicino allo stadio. Era già buio e imperversava la pioggia. Il tempo di allontanarsi qualche minuto dall’auto in sosta che al ritorno se la sono ritrovata forzata e la borsa della moglie lasciata sul sedile non c’era già più. Scomparsa e in mano ai ladri. Sgomento e rabbia. Sono stati allertati i carabinieri e, nel frattempo, il marito ha condiviso un appello sui social per poter ritrovare la borsa con i documenti personali. Alcuni testimoni hanno notato una Fiat blu aggirarsi in zona, guidata da una donna dall'età di circa 25 anni. L’uomo ha lanciato l’appello: «Chiedo la cortesia a chiunque trovasse una borsa di pelle nera o i documenti di consegnarli ai carabinieri. Grazie in anticipo e stiamo attenti».