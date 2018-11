Tira dritto all'alt della polizia e si schianta sulla ciclabile Notte alcolica: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Discoteca, alcol, auto. E polizia. Con la paletta ben in vista sventolata più volte. E' finito nei guai il pesarese che l'altra sera, con un tasso alcolico fuori dal normale, non si è fermato all'alt della polizia. Il tentativo di fuga è finito come peggio non si poteva: l'auto ha sbandato e ha terminato la corsa sulla pista ciclabile fino a quanto la polizia non ha spento definitivamente ogni possibile idea di farla franca nonostante una fuga tentata poi anche a piedi. Non solo: l'uomo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale mentre l'auto è stata sequestrata.