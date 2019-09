Donna fermata con un cutter all'ingresso del Tribunale «Mi serve per le unghie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora con un coltellino in tribunale. E questa volta a fermarsi sotto l’implacabile filtro della guardia giurata è una donna sulla quarantina. E la giustificazione è semplice. La signora è passata sotto il metal detector che fa da filtro all’ingresso di palazzo di giustizia. L’allarme acustico ha spinto l’addetto alla sicurezza Emilio Sarrubba, della Fenice Security Service, a chiedere conto del perché. E dalla borsa è spuntato fuori un coltellino svizzero. Un po’ di imbarazzo e la spiegazione: «Mi serve per le unghie». Tutto comprensibile, per una signora. Ma in tribunale la prassi è chiara, tanto che la guardia giurata ha dovuto chiamare la polizia per le verifiche di rito. Gli agenti hanno redatto il verbale e la signora potrebbe rischiare una denuncia per il porto d’arma impropria. In questi ultimi giorni i casi sono aumentati. La scorsa settimana era spuntato un coltello svizzero di una quindicina di centimetri, se aperto. Il possessore era un uomo di mezza età, incensurato. Si è giustificato dicendo che era un regalo, ma anche in quel caso era intervenuta la Polizia. Ancora prima i carabinieri avevano portato in caserma per accertamenti un 60enne che aveva un coltello, che aperto, misurava 19 centimetri.