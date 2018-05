Schianto scooter contro auto gravissimo uomo del posto soccorso in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada che da Fanano porta a Gabicce. Un uomo in sella al proprio scooter, dopo una carambola innescata per cause in corso d'accertamento, si è schiantato brutalmente contro una seconda auto che proveniva in senso di marcia opposto, riportando gravissime ferite multiple. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Sul campo che costeggia la strada è atterrata anche una eliambulanza che ha portato via l'uomo d'urgenza all'ospedale regionale di Ancona. La strada è stata chiusa al traffico.