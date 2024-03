PESARO «Sabato o al massimo domenica, la ruota panoramica sarà aperta a tutti. Resteremo a Pesaro fino a settembre. Abbiamo ricevuto altre proposte, ma abbiamo preferito tornare qua». Ieri mattina i gestori della ruota panoramica, la famiglia Parisi, erano in Piazzale della Libertà, a fianco ai camion con tutte le attrezzature nel rimorchio, pronte per essere scaricate e montate per allestire l'attrazione. Un po' di stanchezza sul volto, comprensibile. «Abbiamo viaggiato tutta la notte, provenendo da Ivrea. Ma ora siamo pronti per ripartire a Pesaro».

La tempistica

Ci vorranno un paio di giorni per il montaggio (è in vigore un'ordinanza con divieto di sosta in alcuni tratti della zona circostante, e stalli per consentire le operazioni necessarie per allestire la ruota), poi ci si avvierà verso l'inaugurazione. «Non abbiamo ancora la data precisa, dovrebbe essere sabato, al massimo nella Domenica delle Palme - riferisce uno dei membri della famiglia Parisi - ci sono arrivate proposte interessanti da altre città, ma abbiamo preferito tornare a Pesaro, perchè nella scorsa estate ci siamo trovati molto bene, anche e soprattutto nei rapporti con l'amministrazione comunale». La Ruota Panoramica resterà dietro la Palla di Pomodoro, nei giardinetti sul lato che guarda verso il molo di ponente, fino a settembre, attraversando così tutta l'estate nell'anno della Capitale della Cultura. I prezzi dei biglietti resteranno invariati, come riferiscono i gestori, rispetto all'ultimo allestimento nell'estate-autunno 2023. Saranno previsti pacchetti agevolati per famiglie e gruppi di turisti.

I numeri

L'attrazione, alta 35 metri, è una ruota green, hanno riferito ancora gli operatori dell'impresa, con luci a basso consumo energetico, e abbatte le barriere, grazie ad una cabina pensata per agevolare l'accesso a grandi e bambini con disabilità. In tutto la ruota si compone di 24 cabine da 8 posti e almeno una di queste sarà attrezzata per disabili. Aperta tutti i giorni ma con orari ancora da definire in questa prima parte della primavera, ma in giorni festivi e nei weekend con ingresso a partire dalle 10,30 per poi riprendere nel primo pomeriggio fino alle 20 mentre nel clou dell’estate si potrà salire fino alla mezzanotte, e sarà illuminata da quasi 6 mila led. Prima della ruota, c'era stata la torre panoramica, alta 75 metri, sempre nella zona di piazzale della Libertà, da novembre 2018 a settembre 2019.

I precedenti

E ancora in piazzale della Libertà nell’estate 2020 era stato collocato Dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri d’altezza. La prima ruota che Pesaro ha ospitato è stata nell’inverno a cavallo tra il 2019 e il 2020 e misurava 24 metri, nel periodo natalizio posizionata in Largo Aldo Moro. Questa ruota, nel bis pesarese, è più alta, almeno dieci metri in più di quella precedente invernale che spuntava a Pesaro, e collocata in zona mare.