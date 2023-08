PESARO Ci siamo: è arrivato il giorno dell’inaugurazione di piazzale D’Annunzio nella sua nuova veste di arena. L’apertura ufficiale è fissata alle 18.30. L’Amministrazione comunale, insieme alle realtà che hanno collaborato alla realizzazione dell’intervento (parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Matteo Ricci, l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, il presidente di Apa Hotel Paolo Costantini, le ditte e i professionisti incaricati) presenteranno il nuovo aspetto dello slargo restituito alla città dopo i lavori da 500mila euro finanziati dal Comune.



I ritocchi



Ieri l’architetto e progettista Ferdinando Leoni, nonostante fosse domenica, all’ora di pranzo ha compiuto un (pen)ultimo sopralluogo e questa mattina ci saranno gli ultimi ritocchi. Per l’occasione, questa sera, anche la facciata del nuovo condhotel, il vecchi Vienna, che sul piazzale si affaccia, si illuminerà. Intanto gli albergatori di Levante rimarca Paolo Costantini presidente Apa hotel, sperano con la fine lavori di recuperare il tempo perduto: Subito al via il calendario delle iniziative, si partirà con il format Cinema nel piazzale. Attenzione però: il piazzale D’Annunzio inaugura ma non è ultimato. Si tratta del primo step: mancano ancora le sedute e altri tocchi di arredo, ma questa sarà la seconda fase che proseguirà una volta archiviata la stagione turistica.



A ognuno il suo commento



Nel frattempo sui social i commenti abbondano. Nel mirino finisce inesorabilmente il cascone di Valentino Rossi che si appoggia su un leggero strato d’acqua ma come ricorda l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, rispondendo già alle prime battute e critiche via social «non ha certo l’ambizione di piacere a tutti ma è certamente un elemento in più di richiamo e attrattività». Le novità della nuova piazza sono i cubetti in gres che caratterizzano i raggi del grande cerchio e l’illuminazione su più livelli fino al tratto ciclabile, messo così in sicurezza.

Intanto la piazza diventerà un’arena per le iniziative. Si lavorerà per recuperare il tempo perso. Niente più concerti, ma piazzale D’Annunzio, oltre ad ospitare eventi del Comune, diventerà una piccola arena per il cinema d’animazione, con uno spazio tale da ospitare circa 200 posti tutt’intorno.