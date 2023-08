PESARO L’orgoglio c’è e le buone promesse ci sono tutte quante ascoltando le parole di Andrea Bianchi, dell’omonima famiglia e dell’impresa edile Tre B per il nuovo hotel Vienna, appena scoperto da teli e impalcature. Parte integrante del nuova piazzale D’Annunzio e fiore all’occhiello fra quelle strutture ricettive di ultima generazione del lungomare di Levante. La scommessa, racconta Andrea Bianchi, guarda a Pesaro 2024.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Leonardo, l'architetto che vive (per scelta) in 9mq. «Micro alloggi? Ricaviamoli negli hotel in disuso». Guarda il video

Solo poche sere fa, prove tecniche per l’illuminazione esterna del nuovo Vienna, una delle strutture strategiche per posizione e potenzialità che per anni è rimasta chiusa e probabilmente sarebbe stata destinata ad esserlo ancora se l’imprenditore e immobiliare Adriano Bianchi prima e suo figlio poi, dopo la sua scomparsa, non avessero preso in mano la situazione e scommesso nel recupero, valorizzazione e trasformazione del complesso.



Prove tecniche



«Si perché - conferma Andrea Bianchi - il Vienna sarà il primo vero condhotel della provincia e delle Marche, e beneficia della delibera urbanistica per la trasformazione e il cambio di destinazione di hotel chiusi o dismessi da più di cinque anni». Ovvero uno stabile nuovo fiammante a metà tra una struttura ricettiva e un condominio con appartamenti residenziali. Architetto e designer del nuovo corso è Ferdinando Leoni, e a lui si deve il post che mostrava la struttura senza più l’impalcatura e illuminata all’esterno con grande effetto scenografico. L’intento è riuscire a mostrare ai pesaresi e ai turisti l’impatto visivo della struttura illuminata fino alla sua parte più alta e il gioco di rimandi con il piazzale del “cascone” di Valentino Rossi sarà inevitabile. Non a caso la scelta è caduta sul progettista, già impegnato nella riqualificazione di piazzale D’Annunzio e sempre a lui si deve la riqualificazione in chiave di estetica e illuminazione anche dell’hotel Clipper. E a quanto pare il restyling del piazzale e dell’hotel, almeno per quanto riguarda il cosiddetto ultimo miglio, procedono a braccetto, dato che i lavori di arredo sono al rush finale con l’inaugurazione fissata per la prossima settimana. Per quanto riguarda il vecchio/nuovo Vienna libero dalle impalcature, la struttura si mostra già ai passanti completamente rinnovata ma, spiega Andrea Bianchi, l’apertura vera e propria sarà intorno a settembre/ottobre prossimo, tempi necessari a ultimare interni e finiture.



Il target



«Il target - prosegue- si indirizza soprattutto alla clientela legata al business, affari e ad una richiesta proveniente da una clientela. Altrimenti avrei optato per realizzare dei bilocali moderni ma come tanti se ne vedono, e invece avremo 11 suite e cinque appartamenti privati che rimarranno alla nostra famiglia. Vogliamo puntare alla destagionalizzazione per una struttura funzionante tutto l’anno, nel periodo invernale per intercettare business e contando sulla promozione della Capitale della Cultura 2024». L’intervento: completamente rimesso a nuovo, ed efficientato grazie ai bonus e interventi ad hoc tale da farne una struttura all’avanguardia, come poche ce ne sono anche nel nostro lungomare, nonostante cinque stelle e quattro stelle superior. Un condhotel quasi completamente no gas, il che significa che punta sull’elettrico con impianto fotovoltaico sulla copertura, infissi di ultima generazione, cappotto termico e soprattutto sulla domotica. «Mi riservo di presentare le sorprese in vista della presentazione alla città - puntualizza - i servizi previsti in ogni suite saranno attivabili con un semplice click sullo smartphone e tramite App, dall’apertura delle porte e degli infissi o tapparelle, all’attivazione degli impianti di riscaldamento e refrigerazione e così via». Intanto, sempre a Levante, si attende l’avvio el cantiere del vecchio Sporting sul lungomare Nazario Sauroe il completamento del nuovo complesso residenziale Trieste 100 (anche in questo caso liberato delle impalcature) sulle ceneri dei vecchi hotel Rex e Liana.