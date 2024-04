Incidente frontale a Vallefoglia: l'auto prende fuoco, morta una donna. Chiusa la strada tra Gallo e Cappone. Notizia in aggiornamento

VALLEFOGLIA - Chiusa a causa di un incidente mortale avvenuto intorno alle 15 la strada che collega le frazioni di Capponello e Cappone, nel territorio di Vallefoglia. Il traffico risulta attualmente deviato per Colbordolo e Talacchio, per chi proviene da Pesaro. Nel violentissimo impatto frontale, tra un autocarro e una macchina, l'auto ha preso poi fuoco. Morta la conducente dell'auto.

Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e 118.

Aggiornamento ore 17.30

La strada statale 423 “Urbinate” è ancora provvisoriamente chiusa in località Canarecchia, a causa di un incidente. In prossimità del km 16 un mezzo pesante e un’autovettura sono entrati in collisione e, nel sinistro, la vettura si è incendiata e una persona ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade locali.

+++ Notizia in aggiornamento