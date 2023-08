PESARO Paura per il direttore d’orchestra del Rossini Opera Festival Francesco Lanzillotta rimasto ferito in un incidente stradale. Il Maestro per fortuna non sarebbe grave ma ourtroppo per le fratture e contusioni riportate non potrà dirigere le prossime recite di Adelaide di Borgogna, dove era sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso, nella messa in scena di Arnaud Bernard.



Com’è successo



L’incidente sarebbe avvenuto sulle colline pesaresi nella serata di martedì, il giorno di Ferragosto. Stando a quanto si è riusciti ad accertare dopo l’eccezionale prima, andata in scena domenica sera alla Vitrifrigo Arena, in cui ha ricevuto calorosissimi applausi dal pubblico, il maestro, che è un grande appassionato di moto e anche piuttosto esperto , ha avuto un incidente sulla strada tra Candelara e Novilara dove sta soggiornando durante i giorni del Rof. Uno schianto che gli ha causato la rottura di un piede e di qualche vertebra oltre a escoriazioni varie. Sono scattati i soccorsi e le cure immediate con l’arrivo dell’ambulanza del 118 e il trasferimento all’ospedale. Fortunatamente, dopo una serie di accertamenti, è stata scongiurata la serietà delle sue condizioni. Francesco Lanzillotta, 46 anni, sta bene e non è grave, ma quanto è successo lo rende impossibilitato a continuare a dirigere un’opera che richiede il movimento del busto, braccia e mani, e soprattutto stare in piedi per quasi tre ore.



Sostituito



La recita di ieri sera, mercoledì 16 agosto, è stata quindi diretta dal Maestro Enrico Lombardi, suo assistente, che il Festival rossiniano ringrazia per la sua immediata disponibilità anche per dirigere le prossime in data 19 e 22 agosto. Lo stesso e Rof augura al Maestro «Lanzillotta una pronta guarigione».