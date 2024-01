FANO Si sapeva che si sarebbe lavorato in un’area sensibile e non appena si è incominciato a scavare sulla superficie di piazza Andrea Costa ecco che sono tornati alla luce i resti della Fano del passato. Dato che non si è scavato in profondità sono emersi soltanto reperti che risalgono all’epoca medioevale, considerati tuttavia non meno importanti di quelli risalenti all’epoca romana.

Il convento di San Daniele

Come ha riferito l’assessora ai lavori pubblici Barbara Brunori, ieri sono stati compiuti 4 sondaggi nel quadrante in cui sono iniziati lunedì scorso i lavori e sono state rinvenute mura medioevali, la cui epoca è stata documentata dal rinvenimento di frammenti di porcellana. Probabilmente si tratta, ma la cosa è tutta da stabilire, di strutture pertinenti all’antico convento di San Daniele che occupava buona parte della superficie della piazza.

Ora i lavori procederanno con altri sondaggi, il cui esito determinerà il proseguimento del cantierei. Tutto viene condotto ovviamente sotto il controllo della Soprintendenza e la presenza di una cooperativa di archeologi. La Fano nel corso dei secoli è stata costruita su se stessa, conservando nel sottosuolo molto di ciò era nei secoli precedenti.

Basti ricordare i ritrovamenti effettuati sotto la superficie di piazza Marcolini, dove tra l’altro è stato rinvenuto il selciato di una strada medioevale.

Piazza Marcolini

«Piazza Marcolini sarà il primo cantiere che verrà inaugurato nel 2024 – ha aggiunto l’assessora Brunori - sottolineando come i lavori stanno procedendo con velocità anche in relazione agli imprevisti che si sono incontrati sul percorso dell’intervento. Le pavimentazioni di via Apolloni e via Dei Borgogelli sono state completate e ora ci concentreremo sulla riqualificazione della piazza centrale: completeremo l’intervento della fontana dove è stato già predisposto sia il collegamento per la parte di illuminazione sia quello della parte idraulica. Andremo poi a sistemare il verde con le aiuole che saranno rinverdite con trifoglio e delle margherite con l’obiettivo di dare un senso di delicatezza in quello che è uno spazio d’arte».