PESARO A piedi dall’Inghilterra all’Italia percorrendo il Cammino della via Francigena: oltre due mesi di percorso per più di 2.200 chilometri complessivi. L’impresa, patrocinata dalla presidenza Anps (l’Associazione nazionale della Polizia di Stato) e dall’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf) (Rete del Consiglio d’Europ), sarà compiuta da Giuliano Maltempi, socio effettivo in congedo Anps, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato. Maltempi, 56 anni, da qualche anno in pensione, può essere definito un vero e proprio veterano dei cammini spirituali. Mosso infatti dalla passione i percorsi storici della cristianità che richiamano lo spirito di sacrificio per la ricerca di se stessi e della propria fede, sono ormai circa 10 anni che Maltempi intraprende lunghi pellegrinaggi a piedi sia verso Santiago di Compostela, che sulle strade italiane di San Francesco e di San Benedetto. Quest’anno affronterà la difficile impresa che lo vedrà impegnato nel cammino sulla via Francigena per 2.200 chilometri, con partenza dalla cittadina inglese di Canterbury e l’arrivo a Roma, nella città del Vaticano.



Lo sostiene l’Anps



La partenza da Canterbury è prevista tra pochi giorni e l’arrivo in Vaticano è in programma nella prima settimana di settembre. Domani partirà dalla stazione di Pesaro alla volta dell’Inghilterra e domani mattina a salutarlo in stazione ci saranno anche gli associati della sezione Anps di Pesaro e Urbino, con il presidente del sodalizio Alfredo Marra insieme ad altre autorità locali, civili e religiose che si ritroveranno alle 9.15 per augurare buon viaggio al poliziotto pellegrino. Una volta raggiunta Canterbury inizierà il suo cammino dalla storica e famosa cattedrale. Maltempi, per sottolineare l’apporto dell’associazione della polizia indosserà per tutto il suo cammino il cappellino e le maglie dell’Anps, con il logo ben visibile, sulle quali sarà applicata anche una patch indicativa dell’impresa.

L’evento si colloca nel quadro delle attività sociali promosse dalla sezione Anps di Pesaro e Urbino e la presidenza nazionale Anps, in considerazione del messaggio mediatico di pace e di particolare interesse sociale di cui si fa portavoce Maltempi, lo sosterrà nel percorso condividendo con lo stesso lo slogan “Insieme con il pellegrino sulla via della pace” e gli presterà tutta la necessaria assistenza attraverso le strutture sezionali che il pellegrino incontrerà lungo il suo percorso in territorio italiano, dove verrà accolto dai rispettivi presidenti sezionali Anps, dalle autorità civili, religiose e dalla cittadinanza.