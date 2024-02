PESARO Li chiamano Angeli Blu, anche nel cuore della provincia di Pesaro e Urbino, si adoperano instancabilmente per la tutela degli amici a quattro zampe. Sono le Guardie Ecozoofile, gruppo di volontari motivati da passione e dedizione per la protezione degli animali e la preservazione dell'ambiente. Il nuovo coordinatore provinciale è Marino Guerra.





Con 40 guardie con qualifica attribuita dal Prefetto, il 2023 si è rivelato un anno di intensa attività per questi difensori della natura. Quest'anno il gruppo provinciale ha infatti eseguito 243 ordini di servizio, dimostrazione tangibile di impegno senza sosta. Gli interventi nel territorio hanno raggiunto quota 202, con un'attenzione particolare rivolta ai comuni di Pesaro e Fano, dove sono entrati in azione rispettivamente 41 e 44 volte. Inoltre, il loro lavoro ha permesso di tenere sotto controllo ben 300 animali, garantendo loro sicurezza e benessere. Durante l'anno sono state registrate diverse violazioni amministrative relative alla detenzione degli animali, testimonianza dell'importante ruolo di controllo e vigilanza svolto dalle Guardie nel rispetto delle normative vigenti. La loro attività, però, non si limita alla mera sorveglianza. Questi guardiani del benessere animale svolgono anche un ruolo educativo di primaria importanza, tenendo riunioni formative in scuole ed enti.

La disponibilità a fornire supporto è un pilastro della loro missione, sempre pronti a intervenire dove vi sia necessità. Una delle iniziative più significative intraprese quest'anno riguarda l'operazione di perlustrazione dei terreni adiacenti agli argini dei fiumi. Lo scopo è individuare la presenza di box o capanni contenenti animali, al fine di pianificare interventi preventivi e prevenire situazioni di emergenza. Un lavoro prezioso che mira a salvaguardare la vita di creature indifese spesso dimenticate. Le Guardie, nonostante la loro natura volontaria, necessitano di materiale specifico per operare efficacemente come ad esempio lettori di microchip, divise e accesso a internet per l'identificazione degli animali. La comunità locale è stata quindi sollecitata a sostenere queste necessità attraverso donazioni, avendo già posizionato salvadanai negli esercenti sensibili alla causa. C'è da ricordare che Guardie Ecozoofile non fungono da servizio di pronto intervento ma svolgono controlli nel più breve tempo possibile, in funzione dell'urgenza e della disponibilità dei volontari.





L'organizzazione è sempre alla ricerca di nuovi volontari pronti a dedicarsi a questa causa nobile. Chiunque fosse interessato a diventare una Guardia Ecozoofile, contribuire o saperne di più può trovare tutte le informazioni necessarie sul sito dell'Oipa Pesaro (www.oipapesaro.it), nella sezione "come aiutarci". L'invito è aperto a tutti coloro che condividono l'amore per gli animali e la natura, un'occasione per fare la differenza insieme. La missione delle Guardie Ecozoofile di Pesaro e Urbino continua, con la speranza che sempre più persone si uniscano a loro in questa nobile causa. Il loro lavoro, spesso svolto nell'ombra, merita riconoscimento e sostegno, per garantire che nessun animale sia lasciato indietro.