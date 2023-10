PESARO Era solare, gioioso, amava tantissimo i suoi bambini: Giuseppe Marcheggiani ha perso la vita domenica su Strada dei Colli, mentre stava raggiungendo un amico a pranzo. Una strada insidiosa, che andrebbe presa con cautela, ma che, a detta dei residenti, viene sempre percorsa ad alta velocità, sia dalle moto che dalle auto.



Gran lavoratore



L’impatto con l’albero è stato talmente violento che moto e centauro sono finiti nella scarpata sottostante e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stato possibile recuperarli. Giuseppe Marcheggiani aveva un’impresa edile che gestiva da solo da parecchi anni, ristrutturazioni di appartamenti, e piccoli lavori in negozi. Aveva perso il padre da tempo e la sua famiglia erano i figli la mamma e la sorella.

«È sempre stato un ragazzo vivace», racconta un suo amico «dirompente, uno scavezzacollo, sempre con il sorriso e con un cuore grande. Ogni tanto ne combinava qualcuna, da giovane era sempre stato particolarmente esuberante. Aveva un sorriso contagioso, una solarità che non ha mai perso, nemmeno nei momenti peggiori della sua vita, nemmeno di fronte alle delusioni che arrivano un po’ per tutti. “L’anima delle feste”, coinvolgente e travolgente. Amava moltissimo i suoi figli, una ragazzina e un bambino: questa estate li aveva portati in barca nel Mediterraneo e ne era felicissimo». Sul suo profilo Instagram ci sono molte foto con loro, sotto un’unica dicitura “Famiglia”. «Ultimamente era molto tranquillo», prosegue l’amico «si era rimesso in carreggiata, lavorava tanto e si dedicava ai suoi figli».

Avevo compiuto gli anni 2 settimane fa

Da ragazzo aveva frequentato la scuola di Taekwondo, una disciplina che lo aveva rinforzato e forgiato, tanto che aveva stretto una fortissima amicizia con il suo maestro, figura di riferimento, con cui si confidava spesso. Due settimane fa aveva compiuto 43 anni. Domenica era in sella ad una Ducati 1200 Multistrada, intestata alla sorella: non era la prima volta che faceva quella strada, spesso mangiava con amici alla Vecchia Cantina. Forse ha sottovalutato la pericolosità di una strada che non sembra mostrare particolari insidie, ma ha leggere curve e soprattutto un pericoloso avvallamento del terreno, proprio in prossimità del luogo dell’incidente, che può fare sbandare anche un’auto se preso a discreta velocità. I residenti di Trebbiantico hanno spesso segnalato quel tratto di Strada dei Colli: sia in salita che in discesa, è una strada che, se presa in velocità rischia di far perdere il controllo del mezzo, sia verso il centro della corsia che verso l’esterno. Il limite dei 50 non basta infatti a trattenere i conducenti dallo spingere l’acceleratore, non riuscendo ad evitare le leggere ma significative deviazioni della carreggiata.

Forse un guard rail avrebbe potuto salvare la vita al centauro. Giuseppe non aveva più Facebook, ma sui social sono apparsi fin dal pomeriggio i primi messaggi di cordoglio e di incredulità per la morte di “Peppe” come familiari e amici lo chiamavano. Uno strazio e una tragedia imprevista e terribile anche perché Giuseppe Marcheggiani, residente nella zona del Parco della Pace, lascia i suoi due amatissimi bambini.